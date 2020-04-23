Культура на карантині: комітет ВР передав на реєстрацію пакет законопроєктів

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики передав на реєстрацію до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо економічної підтримки культури та креативних індустрій на період карантину.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

«Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики подав на реєстрацію пакет законопроєктів, спрямованих на економічну підтримку культури та креативних індустрій, у зв’язку з дією обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби», – йдеться у повідомленні.

Зміни пропонуються до Бюджетного та Податкового кодексів, а також до деяких законодавчих актів, зокрема щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу.

Голова комітету Олександр Ткаченко переконаний, що напрацювання щодо креативних індустрій можна масштабувати на весь малий і середній бізнес в Україні. Фактично креативні індустрії входять у категорію МСБ, який загалом формує 54% ВВП країни.

Запропоновані у законопроєктах заходи передбачають введення податкових пільг та преференцій зі сплати орендної плати та податку за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Також пропонується звільнити деякі операції від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, туристичного збору, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, податку на нежитлову нерухомість, включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу суми коштів або вартість майна у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, для провадження діяльності у сфері культури;

Водночас законопроєктами передбачається можливість зменшення орендної плати за користування нерухомим майном.

При цьому до переліку захищених статей бюджету може бути додана оплата праці закладів культури, що отримують фінансову підтримку з державного бюджету, та заходи з охорони культурної спадщини.

Водночас пакет напрацьованих законопроєктів передбачає спрощення процедури отримання держдопомоги суб’єктами господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину.

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Держпідтримка кінематографії до кінця року може бути доповнена новою формою – наданням державної субсидії на розвиток кінопроєкту обсягом до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроєкту.

Передбачається удосконалення законодавчого поля в разі надання закладом культури в користування іншим суб'єктам державного та комунального майна.

Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, зможуть звільнятися від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, а також встановлюватиметься ставка ПДВ у розмірі 10% для операцій із постачання комунальних послуг та електричної енергії.

Окрім того, автори законодавчих ініціатив пропонують ввести поняття гранту, який надається Українським культурним фондом, у податковому і бюджетному законодавстві, доповнюються підстави та порядок його надання й оподаткування.

При цьому Кабінету Міністрів рекомендується зокрема передбачити одноразову фінансову підтримку у розмірі до 100 000 грн для самозайнятих осіб і суб’єктів господарювання з кількістю штатних працівників до 15-ти осіб і оборотом до 5 млн грн на рік на часткове покриття видатків, пов’язаних, зокрема, із сплатою орендних платежів, виплатою заробітної плати, податків та зборів.

Разом з тим уряду рекомендовано забезпечити компенсації частини відсотків по банківських кредитах для суб’єктів господарювання, у штаті яких офіційно працевлаштовані не менше ніж 50 осіб, і які під час карантину не проводили скорочень працівників або створять щонайменше 50 робочих місць після закінчення карантину, а також передбачити компенсації за часткове безробіття працівників як державного, так і приватного сектору.

За даними Держстату, 9,5% від загальної кількості суб’єктів господарювання становлять підприємства креативної індустрії. Їхній прямий внесок в економіку становить 4% ВВП, а також ці індустрії демонструють найбільший відсоток росту, зокрема у доданій вартості. У креативній індустрії та сфері культури на сьогодні задіяний мільйон осіб.

Згідно з дослідженням стану креативних індустрій у березні 2020 року, 72% опитаних підприємців у сфері креативних індустрій вважають свій бізнес у цілому більш чутливим до наслідків COVID-19, ніж інші сфери. Всі сектори креативних індустрій за перші два тижні карантину продемонстрували падіння продажів у середньому 50%, а 38% опитаних втратили більшу частину доходів під час карантину.

Аналіз показав, що втрати доходу в сфері культури, креативних індустрій та туризму за період з 16 березня по 1 травня 2020 року становитимуть 5,8-8,7 млрд грн. Скорочення робочих місць – на рівні 20% від задіяних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня Ткаченко за підсумками засідання комітету інформував про створення міжфракційної робочої групи, яка разом із представниками Міністерства культури та інформаційної політики розробить єдиний пакет законопроєктів про підтримку креативних індустрій на час карантинних заходів.

Засідання відповідної робочої групи з напрацювання законодавчих пропозицій, спрямованих на державну підтримку креативних індустрій на період карантину, відбулися 10 та 14 квітня. Результати засідань стали основою для єдиного пакета законопроєктів, винесеного на розгляд ВР.