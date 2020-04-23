Карантин надає можливості для пошуку нових форм роботи у сфері культури - Фоменко

Введення карантину через поширення COVID-19 надало можливості для пошуку нових форм роботи і розширило спілкування між учасниками культурного процесу.

Про це заявила в.о. міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко під час участі в онлайн-зустрічі з міністрами культури країн-членів ЮНЕСКО, повідомляє пресслужба МКІП.

«Введення карантину не тільки негативно позначилося на культурному секторі (історичні місця, театри і творчі індустрії втратили свої доходи), а й надало можливості для пошуку нових форм роботи і розширення спілкування між учасниками культурного процесу. Українські художники стали ініціаторами ряду міжнародних проєктів, серед яких #LaCulturaNonSiFerma і «Мистецтво проти пандемії», - розповіла Фоменко.

Серед прикладів того, як культурна галузь реагує на виклики, пов'язані з коронавірусом, Фоменко зазначила, що театри показують вистави в режимі онлайн, художні школи представляють індивідуальні відео-майстер-класи, музеї проводять віртуальні екскурсії і знайомлять зі своїми колекціями через соціальні мережі.

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За її словами, більшість музеїв і заповідників в Україні приєднуються до світових викликів #MuseumFromHome, #stayathome, #museumcoffeebreak тощо. Крім того, вона зазначила, що під час карантину в деяких історичних місцях тривають регулярні реставраційні роботи, відсутність відвідувачів цьому сприяє.

Також очільниця МКІП підкреслила, що українські музиканти ініціювали глобальний проект «Мистецтво проти пандемії», який підтримується ЮНЕСКО як прояв міжнародної солідарності в ці важкі часи.

Разом із тим серед заходів, яким слід віддавати пріоритет під час карантину для підтримки відновлення та підвищення стійкості в секторі культури, Фоменко запропонувала, щоб поєднання монетарної і фіскальної політики було ефективним для культури і креативних індустрій. Зокрема, вона заявила, що пропозиції МКІП включають розширення урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%» з рекордно низькою процентною ставкою для покриття потреб креативних підприємців (поточні активи і зарплати), тимчасове звільнення від ПДВ бізнесоперацій в сфері креативних індустрій; продовження терміну звільнення від сплати єдиного соціального внеску для приватних підприємців.

Також вона додала, що українські державні установи культури, такі як Український культурний фонд, Український інститут книги і Державне агентство з питань кіно продовжують свою діяльність, виділяючи гранти і розробляючи нові програми, що заохочують окремих художників і невеликі творчі підприємства до нового цифрового формату художнього самовираження.

Фоменко наголосила, що МКІП також вдалося забезпечити виплату заробітної плати і зберегти фінансування своїх національних культурних об'єктів (таких як театри, музеї, бібліотеки тощо).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до держбюджету-2020 за основу і в цілому. Згідно з прийнятими парламентом змінами до держбюджету бюджет МКІП на 2020 рік затверджений у розмірі 8,16 млрд гривень.