Культуру краще підтримати зараз, ніж потім звільняти від податків - Фоменко

Галузь культури – це, зокрема, і бізнес, який доцільніше підтримувати і отримувати податки, ніж потім звільняти від податків заради виживання.

На цьому наголосила в інтерв’ю Укрінформу в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

«Говорячи про креативний сектор, важливо усвідомлювати, що креативні індустрії – це малий та середній бізнес. І якщо не підтримувати цих людей сьогодні, потім ми будемо змушені підтримувати їх через соціальні та податкові пільги. То чи не краще зараз підтримувати галузь та отримувати податки, аніж потім звільняти її від податків, бо це стане умовою її виживання?» - сказала Фоменко.

У цьому зв'язку вона наголосила, що необхідно відстояти всі важливі інституції галузі – й Український інститут книги, покликаний стати рукою допомоги причетним до книговидання і промоції читання, й Український культурний фонд, який через свої проєкти може підтримати культурний та креативний сектори.

«Побутує хибна думка, що сфера діяльності Українського культурного фонду – фестивалі та концерти. Але це не так. Тільки 20-25% його активностей – це отакі перфоменсні речі. Вагома частка проєктів націлена на розвиток мистецької спроможності, освітні тренінги, аналітичні роботи», - уточнила Фоменко.

Керівник міністерства також наголосила на необхідності підтримки у створенні електронного ресурсу культурної спадщини, куди увійдуть музейні колекції та об’єкти нерухомої спадщини.

«Багато процесів було запущено у цьому напрямку… Вимушена зупинка у роботі музейних інституцій через карантин лише зайвий раз засвідчила, наскільки важливо мати доступну платформу культурних цінностей України. Маємо додаткові аргументи не економити на утворенні інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей, а прискорити роботу, у тому числі за кошти державного бюджету», - сказала вона.