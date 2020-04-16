Підтримка культури зараз означає повернення витрат на неї в економіку – Фоменко

Фінансова підтримка культурних інституцій і проєктів у нинішніх умовах кризи більш вигідна для держави, аніж звільняти їх від податків заради виживання.

Таку думку висловила в інтерв’ю Укрінформу в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

«Якщо ми не будемо припиняти фінансування культурних проєктів і зміниться формат їх проведення, якщо будемо надавати адресну підтримку для мінімізації збитків культурних інституцій, в економіку повернуться ресурси у вигляді податків і витрат споживання», - сказала Фоменко.

Вона пояснила, що якщо, наприклад, сьогодні зупинити закупівлю книг для бібліотек, то сектор втрачатиме економічні можливості, й у програші будуть і держава, і книговидавничий бізнес, і, зрештою, читачі.

«Підтримка держави в цей період є ключовою, адже сфери культури і туризму є найбільш ураженими від кризи: туризм у принципі не може працювати на карантині, частину процесів у виробленні культурного продукту неможливо перевести в онлайн, креативні індустрії, як правило, представлені малим і середнім бізнесом, якому важко швидко переформатовати бізнес-процеси. Мені не подобається, коли культуру протиставляють економічному розвитку, культура сама є складовою цього розвитку», - наголосила очільниця міністерства.

Водночас Фоменко повідомила, що сьогодні у МКІП працюють над пакетом необхідних дій для відновлення роботи галузі й аналізують різні сценарії розвитку подій.

«Однозначною є потреба у виробленні системних і ефективних механізмів підтримки, які можуть бути гнучкими та застосовуватися до різних сфер культури й креативних індустрій. Причому, це не може бути просто набір податкових пільг» - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2020 рік, якими передбачено скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову – збільшити на 82,4 млрд грн.