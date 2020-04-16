Музей сучасного мистецтва може стартувати зі створення команди – Фоменко

Питання створення Музею сучасного мистецтва в Україні надалі не може гальмуватися, за умов браку коштів в час епідемії коронавірусу цей процес може стартувати з формування команди музею.

На цьому наголосила в інтерв’ю Укрінформу в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

«Давно очевидно, що потрібна інституція, яка б цілеспрямовано займалася в Україні сучасним мистецтвом. Ця проблема багато років обговорювалася культурною спільнотою, нарешті цього року було прийнято конкретне рішення про створення музею. Як зараз це вирішуватиметься? Пандемія в усі плани внесла свої корективи, і ми розуміємо, що будівництво музею навряд чи відбудеться в найближчій перспективі. Однак, якщо ми мислимо на перспективу, важливо не гаяти час, використати цю паузу конструктивно: принаймні, сформувати за цей час команду, кадрове ядро музею. Ці люди напрацьовуватимуть напрями, за якими потім проєкт розгортатиметься», - сказала Фоменко.

Щодо формату та місця, вона уточнила, що дискутується велика кількість можливих локацій, зокрема йшлося про Мистецький арсенал, який для цього потребує достатньо великих вкладень, Український дім, Гостиний двір.

«Очевидно, що видатки на нове будівництво внаслідок надзвичайної ситуації будуть скорочені. Користуючись навіть просто свідомою логікою, якщо обирати, чи будувати новий музей, чи реставрувати спадщину, яка потребує негайного втручання, звичайно, я б вибрала реставрацію існуючих проблемних об’єктів… нове будівництво – це дуже довгострокова перспектива. Нам треба переглядати те, що ми маємо, в тому числі й індустріальні зони, можливо, й інші об’єкти для того, щоб визначитися, де ми можемо розмістити такий музей, який потребуватиме абсолютно унікальних умов і для збереження музейних колекцій, і для того, щоб бути дійсно сучасним», - наголосила Фоменко.

А водночас додала: "Мене більше хвилює інше – формування команди однодумців, про яку я говорила, обрання очільника зі стратегією розвитку інституції, іншими словами – конкуренція ідей та спроможності імплементації цих ідей".

Як повідомлялося, ВООЗ оголосила, що поширення смертельно небезпечного коронавірусу набуло масштабів пандемії. Станом на 16 квітня у світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад пів мільйона людей одужали і 134 669 померли. В Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.