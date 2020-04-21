Україна пропонує ЮНЕСКО зібрати та викласти у вільний доступ твори світових митців
Про це повідомляє Постійне представництво України при ЮНЕСКО.
«Ми об’єднуємо зусилля музикантів, артистів, художників, скульпторів для реалізації цього проєкту як одного з проявів міжнародної солідарності у боротьбі проти глобальної загрози, перед якою постало людство», - зазначив автор проєкту, артист ЮНЕСКО в ім’я миру Герман Макаренко.
Він пояснив, що ідея полягає у тому, щоби зібрати разом усі можливі творчі проєкти, представити їх у вільному доступі під егідою ЮНЕСКО як прояв глобального єднання митців у боротьбі з пандемією COVID-19.
З цією ініціативою Герман Макаренко звернувся до своїх колег, артистів ЮНЕСКО в ім’я миру у всьому світі – і проєкт вже підтримали скульптор із Франції Хедва Сер, співачка з Маврикію Джейн Констанс, музикант та композитор з Туреччини Кудсі Ергюнер, скрипаль з Японії Ейджин Німура та його співвітчизниця художниця Сецуко Клосовська де Рола, піаністка з Грузії Елісо Болквадзе, оперна співачка з Південної Кореї Сумі Чо, модельєр з Нігеру Альфаді.
В межах проєкту симфонічний оркестр «Київ-Класик» (Kyiv Classic Orchestra), який очолює Герман Макаренко, вже надіслав до ЮНЕСКО понад два десятки записів класичних творів – вони будуть розміщені на сайті міжнародної організації. Окрім того, український колектив у колоборації з Global Harmony Orchestra готує нову музичну програму, що стане фінальним акордом проєкту «Мистецтво проти пандемії».
«Закінчиться ця війна з незримим ворогом - і ми зберемося разом, щоб зіграти красиву музику, яка лунатиме на весь світ як гімн життю», - сказав Макаренко.
Він додав, що в проєкті задіяний міжнародний пул музикантів, композиторів, художників. Зокрема, вони створили своєрідне мистецьке послання – гімн «Дерево миру» на основі однойменної скульптури відомої художниці, посла доброї волі ЮНЕСКО Хедви Сер, музику до гімну написав композитор П’єр Себо, автором тексту є Смайн Файруз. Гімн лунає двома мовами – англійською та французькою. Виконав гімн Kyiv Classic Orchestra під управлінням Макаренка.
Артисти ЮНЕСКО в ім’я миру переконані, що саме художні ініціативи здатні підтримати людей, допомогти пережити трагічні часи. Вони сподіваються, що до них приєднаються колеги з багатьох країн.
Цей міжнародний проєкт також стане мостом до ще однієї важливої ініціативи – «Концерту миру» до 75-річчя ЮНЕСКО, який відбудеться наприкінці 2020 року, розповів Макаренко.