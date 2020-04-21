Україна пропонує ЮНЕСКО зібрати та викласти у вільний доступ твори світових митців

Українські музиканти ініціювали глобальний проєкт «Мистецтво проти пандемії» за участі артистів різних країн. Ініціативу підтримано ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

«Ми об’єднуємо зусилля музикантів, артистів, художників, скульпторів для реалізації цього проєкту як одного з проявів міжнародної солідарності у боротьбі проти глобальної загрози, перед якою постало людство», - зазначив автор проєкту, артист ЮНЕСКО в ім’я миру Герман Макаренко.

Він пояснив, що ідея полягає у тому, щоби зібрати разом усі можливі творчі проєкти, представити їх у вільному доступі під егідою ЮНЕСКО як прояв глобального єднання митців у боротьбі з пандемією COVID-19.

З цією ініціативою Герман Макаренко звернувся до своїх колег, артистів ЮНЕСКО в ім’я миру у всьому світі – і проєкт вже підтримали скульптор із Франції Хедва Сер, співачка з Маврикію Джейн Констанс, музикант та композитор з Туреччини Кудсі Ергюнер, скрипаль з Японії Ейджин Німура та його співвітчизниця художниця Сецуко Клосовська де Рола, піаністка з Грузії Елісо Болквадзе, оперна співачка з Південної Кореї Сумі Чо, модельєр з Нігеру Альфаді.

В межах проєкту симфонічний оркестр «Київ-Класик» (Kyiv Classic Orchestra), який очолює Герман Макаренко, вже надіслав до ЮНЕСКО понад два десятки записів класичних творів – вони будуть розміщені на сайті міжнародної організації. Окрім того, український колектив у колоборації з Global Harmony Orchestra готує нову музичну програму, що стане фінальним акордом проєкту «Мистецтво проти пандемії».

«Закінчиться ця війна з незримим ворогом - і ми зберемося разом, щоб зіграти красиву музику, яка лунатиме на весь світ як гімн життю», - сказав Макаренко.

Він додав, що в проєкті задіяний міжнародний пул музикантів, композиторів, художників. Зокрема, вони створили своєрідне мистецьке послання – гімн «Дерево миру» на основі однойменної скульптури відомої художниці, посла доброї волі ЮНЕСКО Хедви Сер, музику до гімну написав композитор П’єр Себо, автором тексту є Смайн Файруз. Гімн лунає двома мовами – англійською та французькою. Виконав гімн Kyiv Classic Orchestra під управлінням Макаренка.

Артисти ЮНЕСКО в ім’я миру переконані, що саме художні ініціативи здатні підтримати людей, допомогти пережити трагічні часи. Вони сподіваються, що до них приєднаються колеги з багатьох країн.

Цей міжнародний проєкт також стане мостом до ще однієї важливої ініціативи – «Концерту миру» до 75-річчя ЮНЕСКО, який відбудеться наприкінці 2020 року, розповів Макаренко.