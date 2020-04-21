Венеціанський кінофестиваль не переноситимуть, старт - 2 вересня

Венеціанський міжнародний кінофестиваль відбудеться у вересні цього року.

Про це повідомляє ANSA.

«Дати 77 Міжнародного Венеціанського кінофестивалю Альберто Барбера підтверджені (2-12 вересня), а також дати 48-го Міжнародного фестивалю сучасної музики режисера Івана Феделе (25 вересня-4 жовтня)», - йдеться у повідомленні.

Водночас деякі заходи були перенесені. Зокрема 64 Міжнародний театральний фестиваль режисера Антоніо Лателли відбудеться з 14 по 24 вересня замість 29 червня-13 липня.

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14-й фестиваль сучасного танцю режисерки-хореографа Марі Шуїнар відбудеться з 13 по 25 жовтня замість 5-14 червня.

За даними сайту Worldometer, станом на 21 квітня в Італії коронавірусом заразилися 181 228 осіб, його жертвами стали 24,1 тис. осіб.

Фото: labiennale.org