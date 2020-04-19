Каннський фестиваль цьогоріч відбуватиметься онлайн

Каннський фестиваль цьогоріч відбуватиметься онлайн

Укрінформ
Каннський кінофестиваль цьогоріч відбуватиметься онлайн.

Про це повідомили організатори заходу, пише «Радіо Свобода».

«Ніхто не знає, що нам принесе друга половина цього року і чи буде можливість організувати великий захід фільмів у 2020 році, включно з Канським фестивалем. Тому Канни вирішили адаптувати свій формат у цей дивний рік», – заявив генеральний делегат фестивалю Тьєррі Фремо.

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Зазначається, що фестиваль проводитимуть в період з 22 до 26 червня.

Минулоріч «Золоту пальмову гілку» фестивалю отримала південнокорейська стрічка «Паразити», який згодом здобув премію «Оскар» як найкращий фільм року.

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