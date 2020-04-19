Каннський фестиваль цьогоріч відбуватиметься онлайн

Каннський кінофестиваль цьогоріч відбуватиметься онлайн.

Про це повідомили організатори заходу, пише «Радіо Свобода».

«Ніхто не знає, що нам принесе друга половина цього року і чи буде можливість організувати великий захід фільмів у 2020 році, включно з Канським фестивалем. Тому Канни вирішили адаптувати свій формат у цей дивний рік», – заявив генеральний делегат фестивалю Тьєррі Фремо.

Зазначається, що фестиваль проводитимуть в період з 22 до 26 червня.

Минулоріч «Золоту пальмову гілку» фестивалю отримала південнокорейська стрічка «Паразити», який згодом здобув премію «Оскар» як найкращий фільм року.