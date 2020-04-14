Держзакупівлі: на боротьбу із коронавірусом уже витратили 1,5 мільярда

Державні структури вже спрямували 1,47 млрд грн на закупівлю товарів та послуг для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Facebook.

"Станом на 13 квітня державні структури закупили товари та послуги для протидії коронавірусу на суму 1,47 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Найбільше на закупівлі для боротьби з COVID-19 витратили у Київській (427 млн грн), Одеській (153 млн грн), Львівській (128 млн грн), Дніпропетровській (127 млн грн) та Запорізькій областях (67 млн грн). Найменше — у Чернігівській (17 млн грн), Чернівецькій (16 млн грн), Івано-Франківській (13 млн грн), Кіровоградській (8 млн грн) та Луганській (5 млн грн) областях.

Найдорожчою закупівлею проти COVID-19 стала послуга з забезпечення спеціалізованим автотранспортом медичних закладів, яку Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва закупив за 74 млн грн. Також Центр обслуговування Національної поліції придбав захисні костюми, медичні рукавички та маски на 130 млн грн, центральний госпіталь МВС України закупив респіратори та ізолювальні костюми за 46 млн грн, Дніпропетровська ОДА закупила апаратів штучної вентиляції легенів на 35 млн грн.