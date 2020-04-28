У Черкасах щодня автомобілі екстреної допомоги дезінфікують препаратом на основі срібла.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради.

"У Черкасах відтепер щодня безоплатно дезінфікують автівки швидкої допомоги. Таку процедуру проводять працівники управлінської компанії "Нова якість". Обробляють усі автомобілі препаратом на основі срібла "Аргенвіт", - йдеться у повідомленні.

У Черкасах "швидкі" дезінфікують препаратом на основі срібла / Фото: Facebook

Крім того, на Черкаській станції швидкої медичної допомоги працівники управлінської компанії встановили спеціальну знезаражувальну рамку. Відтак медики будуть убезпечені та мінімізують ризик інфікування.

Працівники Центру висловили вдячність за таку ініціативу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

На Черкащині зафіксовано 276 випадків захворювання.