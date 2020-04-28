Медики радять дезінфікувати поверхні “побутовою хімією”

Дезинфекцію предметів та поверхонь варто проводити спиртовмісними засобами або побутовими мийно-дезинфікуючими засобами.

Про це йдеться в порадах Центру громадського здоров'я, які розміщені в Facebook.

"Згідно із науковими даними, вірус 2019-nCoV на зовнішніх поверхнях залишається небезпечним для людини протягом 3-4 годин. Людина може інфікуватися в результаті дотику до таких предметів або поверхонь, а потім – до очей, носа або рота. Таким чином, щоб запобігти інфікуванню, найкраще не чіпати обличчя брудними руками, а при поверненні додому ретельно мити руки", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що вірус не може переміщатися в повітрі, він знаходиться в біологічних речовинах, які виділяє хвора людина під час кашлю чи чханні.

"Ці краплі забруднюють предмети і поверхні на відстані близько одного метра. Якщо ви підозрюєте, що якийсь предмет або поверхні можуть бути забрудненими і містити вірус, помийте їх звичайним побутовим миючим засобом або обробіть дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%", - наголошується у повідомленні.

Для прибирання в домашніх умовах достатньо використовувати побутові мийно-дезинфікуючі засоби. Також ефективними є перекис водню (слід використовувати з великою обережністю, оскільки він може пошкоджувати більшість матеріалів, з яких вироблені меблі та інші предмети інтер’єру) та спиртовмісні розчини з концентрацією спирту 60-80%.