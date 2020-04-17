УПЦ МП може дозволити вірянам самостійно освячувати паски

В Українській православній церкві Московського патріархату розглядають кілька варіантів освячення пасхальних кошиків на Великдень.

Про це розповів постійний член Синоду УПЦ МП Антоній Паканич під час ефіру програми “Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що стосується освячення пасхальних кошиків, то тут ми розглядаємо кілька варіантів, які погоджені з Нацполіцією. Перший варіант, це після закінчення богослужіння можна піти у храм, підкреслюю не масово, а по одній-дві особи, в масці, та дотримуючись дистанції. І там посвятити пасхальний кошик... Другий варіант, це більше стосується парафій міських, коли священник може пройтися вулицею, і люди виходячи з кошиками отримають посвячення. І третій варіант, як виключення. Якщо людина не може посвятити кошик у священника, то дозволяється прочитати "Отче наш", і посвятити самостійно свяченою водою", - сказав Паканич.

Він зазначив, що богослужіння УПЦ МП будуть звершуватися, але з відомими обмеженнями - не більше 10 осіб в храмах під час богослужіння. Він закликав усіх вірян із розумінням поставитися до цих обмежень, і прийняти цю ситуацію. Якщо не вийде бути в храмі, то молитися вдома, переглядаючи онлайн трансляцію.

Читайте також: Релігієзнавець не виключає провокацій із боку УПЦ МП через обмеження на Великдень

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Православна церква України не проводитиме традиційних спільних посвячень верби та великодніх страв у храмах та на прихрамовій території, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.

В Українській греко-католицькій церкві закликали не приносити до церкви лозу на Вербну неділю і великодні кошики на Великдень. Кожен зможе освятити і лозу, і пасхальні кошики у власних домівках за допомогою онлайн-трансляцій.

Читайте також: ПЦУ дозволила самостійно освячувати паски

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби у храмах відбудуться, попри карантин.