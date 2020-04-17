Релігієзнавець не виключає провокацій із боку УПЦ МП через обмеження на Великдень

Релігієзнавець не виключає провокацій із боку УПЦ МП через обмеження на Великдень

Ексклюзив
Укрінформ
Українська влада у зв’язку з пандемією коронавірусу має застосувати всі наявні механізми, щоби не наражати людей на небезпеку під час великодніх богослужінь.

Про це в коментарі Укрінформу сказав доктор філософських наук, народний депутат України VIII скликання Віктор Єленський.

«Якщо це робити з епідеміологічних міркувань, то це не є обмеженням релігійних свобод. Зрозуміло, що це тимчасовий захід. От мер Дніпра Філатов досить радикально чинить. Може, перерити вхід до церкви виглядає геть епатажно, але це абсолютно виправдано. Та й храми не зачинаються ж. Священнослужителі можуть проводити службу онлайн. Що їм заважає це зробити?» - підкреслив Єленський.

На думку релігієзнавця, якщо ж УПЦ МП намагатиметься чинити провокації, зіткнення на цьому ґрунті, то не отримає широкої підтримки від суспільства, хіба що в дуже вузькому сегменті.

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«Якщо ці люди віруючі, якщо вони християни, то вони мали б розрізняти знамення. Їм дуже чітко показано, що не треба цього робити. І єдиний вихід для них - це просити своїх вірних залишатися вдома. Звісно, завжди бувають такі, хто не бажає підкорятися. Що ж, в такому випадку влада, як це сказано у Біблії - «начальствующие не напрасно носят свой меч», повинна застосувати відповідні норми закону. І це абсолютно нормально. Просто у нас так звикли, що коли це священнослужитель, то для нього жоден «мирський» закон не писано», - зазначив Єленський.

При цьому експерт констатував, що натомість керівники УГКЦ і ПЦУ «з легкістю знайшли можливість, щоби віряни доторкнулися до Великодньої тайни».

«Вони показали, що за нинішніх умов це можна зробити. Більше того, до подібних кроків церкви вдавалися й раніше, тобто за менш сприятливих умов, не маючи під руками новітніх технологій. А зараз, гортаючи Фейсбук, я бачу, що люди не просто дивляться трансляції богослужінь, а беруть безпосередню участь. Створюється відчуття, хоч і віртуальної, але присутності в храмі», - резюмував Єленський.

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Як повідомлялося, Предстоятель Православної церкви України Епіфаній та предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав закликали вірян святкувати Великдень вдома і не наражати себе та близьких на небезпеку.

Водночас глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій заявив, що віряни можуть йти до храмів, де проводитимуться великодні богослужіння.

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