В Україні COVID-19 підтвердили у 1138 медпрацівників

Станом на 21 квітня в Україні на COVID-19 захворіло 1138 медичних працівників, за останню добу — 64.

Про це на брифінгу 21 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом за час пандемії захворіло 6 125 людей, з них 399 дітей та 1138 медичних працівника”, - сказав Степанов.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.