В Україні приватні лабораторії провели майже чотири тисячі ПЛР-тестів

За час епідемії українські приватні лабораторії провели 3 900 тестів методом ПЛР на виявлення коронавірусу на комерційній основі.

Про це сказав на брифінгу 21 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас за весь час епідемії методом ПЛР приватними лабораторіями було проведено 3 тисячі 900 тестів, в тому числі 198 цих тестів було позитивних. Вони всі проводяться на комерційній основі. Єдине, що вимагає Міністерство охорони здоров’я, - щоб всі позитивні випадки на ПЛР-тестуванні в обов’язковому порядку були повідомлені, відповідно, нашим лабораторним центрам, закладам охорони здоров’я, які займаються цим, для того, щоб було проведено епідеміологічне дослідження. Тобто є неприпустимим будь-яке приховування результатів ПЛР-тестування», - зауважив Степанов.

Він наголосив, що наразі не існує заборони від МОЗ на проведення ПЛР-тестів у приватних клініках.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків