В Україні приватні лабораторії провели майже чотири тисячі ПЛР-тестів
Про це сказав на брифінгу 21 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас за весь час епідемії методом ПЛР приватними лабораторіями було проведено 3 тисячі 900 тестів, в тому числі 198 цих тестів було позитивних. Вони всі проводяться на комерційній основі. Єдине, що вимагає Міністерство охорони здоров’я, - щоб всі позитивні випадки на ПЛР-тестуванні в обов’язковому порядку були повідомлені, відповідно, нашим лабораторним центрам, закладам охорони здоров’я, які займаються цим, для того, щоб було проведено епідеміологічне дослідження. Тобто є неприпустимим будь-яке приховування результатів ПЛР-тестування», - зауважив Степанов.
Він наголосив, що наразі не існує заборони від МОЗ на проведення ПЛР-тестів у приватних клініках.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків