Поліція відкрила справу за порушення карантину на службі в Почаївській лаврі
Про це інформує Управління комунікації Нацполіції.
«Божественна літургія у Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася за участю великої кількості вірян. Згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі», - йдеться в повідомленні.
Утім, як зазначається, на пасхальному богослужінні, яке розпочалося о 23-й годині, поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кількадесят парафіян перебували надворі. Переважна більшість з них не дотримувалися належної дистанції.
Окрім того, під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря, й віряни, всупереч установленим обмеженням, почали заходити всередину.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.
Як повідомлялося, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де у великодню ніч зібралися понад 300 людей.