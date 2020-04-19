Поліція відкрила справу за порушення карантину на службі в Почаївській лаврі

У Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту.

Про це інформує Управління комунікації Нацполіції.

«Божественна літургія у Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася за участю великої кількості вірян. Згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі», - йдеться в повідомленні.

Утім, як зазначається, на пасхальному богослужінні, яке розпочалося о 23-й годині, поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кількадесят парафіян перебували надворі. Переважна більшість з них не дотримувалися належної дистанції.

Окрім того, під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря, й віряни, всупереч установленим обмеженням, почали заходити всередину.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

Як повідомлялося, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де у великодню ніч зібралися понад 300 людей.