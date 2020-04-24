В Україні підтвердили 7 647 випадків COVID-19, за добу - 477
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.
"Усього в Україні досліджено 77 752 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 23 квітня отримано 477 повідомлень про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 370 випадків (51 одужав);
Волинська обл. — 203 випадки (26 одужали);
Дніпропетровська обл. — 195 випадків (11 одужали);
Донецька обл. — 24 випадки (10 одужали);
Житомирська обл. — 309 випадків (4 одужали);
Закарпатська обл. — 260 випадків (27 одужали);
Запорізька обл. — 163 випадки (25 одужали);
Івано-Франківська обл. — 684 випадки (27 одужали);
м. Київ — 1 122 випадки (53 одужали);
Київська обл. — 505 випадків (38 одужали);
Кіровоградська обл. — 283 випадки (35 одужали);
Львівська обл. — 298 випадків (39 одужали);
Луганська обл. — 27 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 103 випадки;
Одеська обл. — 169 випадки (8 одужали);
Полтавська обл. — 161 випадок (12 одужали);
Рівненська обл. — 437 випадків (39 одужали);
Сумська обл. — 90 випадків (34 одужали);
Тернопільська обл. — 532 випадки (45 одужали);
Харківська обл. — 118 випадків (12 одужали);
Херсонська обл. — 77 випадків (11 одужали);
Хмельницька обл. — 65 випадків (7 одужали);
Черкаська обл. — 234 випадки (36 одужали);
Чернівецька обл. — 1199 випадків (45 одужали);
Чернігівська обл. — 19 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 5 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники. Усього госпіталізовано 2 489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 103 людини, у тому числі одна дитина.
Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 601 людина вже одужала, з них 109 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.