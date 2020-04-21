У Києві підтвердили ще 42 випадки коронавірусу, дві людини померли - Кличко

У Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу 21 квітня сказав київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилась ще на 42 людини. З них - 4 медики. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще два летальних випадки", - сказав Кличко.

Загалом у Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Він повідомив, що серед тих, хто захворіли: 15 жінок віком від 25 до 67 років та дівчинка 7 років, а також 25 чоловіків від 18 до 72 років та хлопчик, якому 5 років.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.