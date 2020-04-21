На Київщині зафіксували 356 випадків коронавірусу

У Київській області підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру у Київській області станом на 10.00 21 квітня 2020 року офіційно підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 23 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Так, в Обухівському р-ні підтверджено 59 випадків (20 – смт. Козин , 4 - с. Романків, 9 – м. Українка, 23 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка, 1 - с. Нещерів, 1 - с. Германівка);

У Києво-Святошинському р-ні – 101 (22 – с. Софіївська Борщагівка, 12 – Крюковщина, 26 – м. Вишневе, 9 – м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка; 3 – с. Чайки, 2 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 3 – Білогородка, 1 - Капітанівка, 1 - с. Нове, 1 - с. Гнатівка);

Два випадки у Баришівському р-ні; 5 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка - 1, Фурси - 2, м. Узин - 2); 12 – у Бориспільському р-ні, (2 - с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 3 – с. Гора, Кийлів - 1, Петропавлівське – 1, Проліски - 2); 12 – у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт. Калита – 2 випадок, Требухів - 4, Погреби – 1, Велика Димерка - 1); 3 - у Бородянському р-ні; 7 – у Васильківському р-ні; 3 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці - 2, Тарасівщина - 1); 2 – у Іванківському районі; 9 – у Макарівському р-ні; 3 – у Миронівському р-ні; 3 - у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча - 1, с. Слобода – 2); 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні; 1 – у Поліському р-ні; 1 – у Рокитнянському р-ні; 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха).

У м. Біла Церква зафіксовано 7 випадків; 17 – у м. Бровари; 25 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 10 – у м. Буча; 9 – м. Васильків; 8 – м. Вишгород; 20 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт. Ворзель; 2 – у м. Гостомель; 1 – у смт. Коцюбинське; 1 – у смт. Ставище; 8 – у м. Кагарлик; 3 - у м. Переяслав; 2 – у смт. Рокитне; 1 – у смт. Іванків; 3 – смт. Володарка.

З них на стаціонарному лікуванні – 99 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 257 осіб. Із них діти – 21.

Одужало – 28. За час пандемії померло – 11 людей: 4 випадки – Києво-Святошинський район (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок – Миронівський район (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Ставищенський район. За добу нових випадків немає.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1513 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 60 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 2825 контактними особами.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.