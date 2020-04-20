Україна залишає закритим кордон з РФ на час карантину – Степанов

Відповідно до карантинних заходів, Україна і далі контролюватиме кордон з РФ і триматиме його закритим.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згідно з рішенням уряду щодо карантинних заходів, у нас закритий кордон з Російською Федерацією. Якихось змін ми не передбачаємо в цьому напрямку», - зазначив Степанов, відповідаючи на запитання, пов’язане з тим, що в Росії зростає добовий рівень захворювання на коронавірус.

В Україні з 12 березня запроваджено карантин для протидії поширенню коронавірусу.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.