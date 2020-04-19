У Росії — більш ніж шість тисяч нових випадків COVID-19 за добу

Кількість зареєстрованих за добу випадків коронавірусу в Російській Федерації налічується понад 6 тисяч (+ 16,5%); в результаті загальне число хворих наблизилося до 43 тисяч.

Такі дані на ранок 19 квітня оприлюднено на сайті стопкоронавирус.рф.

Згідно з ними, за 18 квітня у РФ зареєстровано 6057 нових випадків коронавірусу в 76 регіонах; таким чином, загальне число хворих складає 42 795 особи.

За інформацією порталу, два нові випадки коронавірусу зафіксовано в Криму, ще один випадок у Севастополі, а всього на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 58 випадків.

У Росії найбільше нових випадків виявлено у Москві - 3570. Таким чином в столиці РФ загальне число хворих досягло 24 324 осіб. У Московській області виявлено 709 нових випадків захворювання, Нижегородської області - 129, у Санкт-Петербурзі - 114.

За добу в Росії померли від вірусу 48 осіб, загальна кількість жертв досягла 361. За той же день одужали і були виписані 233 людини. У цілому по країні одужали 3 267 осіб. В анексованому Криму були виписані з лікарень 24 людини.

За даними сайту Worldometer, станом на 19 квітня у світі зареєстровано 2 347 816 випадків зараження коронавірусом, з них - 161 128 летальних, 605 716 осіб одужали