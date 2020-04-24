Українці носитимуть маски цього року, а можливо й наступного – Шмигаль

Українці мають носити засоби індивідуального захисту протягом цього року і, можливо, в наступному.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми «Подробиці» на телеканалі «Інтер» у п'ятницю, 24 квітня, повідомляє Урядовий портал.

«Це так звана економіка недоторканності: соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, можливо, й в наступному», – зазначив глава уряду.

За його словами, така модель поведінки має бути сприйнята і використовуватися суспільством у майбутньому.

Він зазначив, що, базуючись на цифрах і розрахунках Національної академії наук України, Кабмін має підстави говорити про те, що зростання приросту хворих на коронавірус, яке можна назвати наступним піком, очікується у період з 3 по 8 травня.

«З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо», – сказав очільник уряду.

За його словами, наступний етап виходу з карантину буде, коли почне знижуватися рівень захворюваності і вивільнятимуться від хворих медичні заклади.

«Третій, четвертий і п'ятий етапи – це, фактично, завершення карантину. Крім цього, є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні – це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони», – розповів Шмигаль.

Він також повідомв, що вже є розуміння того, як поетапно буде запускатися громадський транспорт.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, потім продовжено до 24 квітня, а згодом - до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.