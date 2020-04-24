Існує кілька тестів для виявлення, хто вже має імунітет від коронавірусу - експерт

Українським медикам важливо знати відсоток населення, що набув імунітету внаслідок епідемії коронавірусу, і ми чекаємо на такі тести.

Про це сказав у інтерв’ю Укрінформу імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика Федір Лапій.

"На сьогодні у світі є декілька тестів. У першу чергу це тести визначення нуклеїнових кислот, притаманних саме для цього коронавірусу, так звана ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція)… Є також експрес-тести на визначення антитіл, вони не завжди є інформативними, деколи дають хибні результати... Очікують також експрес-тести на виявлення антигену у слизовій верхніх дихальних шляхів, подібні на експрес-тести на грип. Їх у світі починають використовувати", - розповів Лапій.

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І третій вид тестів, за його словами, – виявлення антитіл методом імуноферментного аналізу.

"Там необхідне обладнання. Це не експрес-методика. Методика ІФА даватиме більш чіткі результати. Власне, на них ми й чекаємо, щоб зрозуміти, який відсоток населення набув імунітету. Це можна буде відстежувати індивідуально", - зазначив імунолог.

Водночас він додав, що якщо ми говоримо про колективний імунітет, то для достовірності слід буде робити вибірку та проводити так звані сероепідеміологічні дослідження.

"Сероепідеміологічні дослідження – це визначення антитіл з використанням наукового підходу… тут повинна робитися вибірка серед населення, щоб зрозуміти, який відсоток населення мав безсимптомний перебіг COVID-19, і можливо ми упустили певних пацієнтів – це дасть більше інформації й допоможе зрозуміти, що чекати у майбутньому", - сказав Лапій.

Як повідомлялося, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7 647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.