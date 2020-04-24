Імунолог дав рецепти здорового способу життя на карантині

Імунолог дав рецепти здорового способу життя на карантині

Укрінформ
Українці під час карантину особливо мають дотримуватись усіх відомих рецептів здорового способу життя.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім.. П.Л. Шупика Федір Лапій, повідомляє кореспондент агентства.

«Рецепти для підтримки – традиційні. Відпочинок. Загартування. Харчування повинно включати всі мікроелементи та поживні речовини. Фізичні навантаження. Не так страшний фастфуд, як відсутність фізичної активності. Ожиріння – факт ризику для COVID-19 та багатьох інших проблем. Рух — життя, це здоров’я, це напряму пов’язано із серцево-судинною системою. І рух – це позитивні емоції, вони впливають на психосоматику, вони повинні бути», - підкреслив Лапій.

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Він також зазначив, що з’являються і міфи, нібито тютюнопаління запобігає COVID-19.

"Насправді наукові дослідження говорять про певний більший ризик для курців. Тож у нас з’явилися певні аргументи щодо шкідливих звичок, які були, є і будуть залишатися як шкідливі звички", - сказав імунолог.

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