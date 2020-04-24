Імунолог дав рецепти здорового способу життя на карантині

Українці під час карантину особливо мають дотримуватись усіх відомих рецептів здорового способу життя.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім.. П.Л. Шупика Федір Лапій, повідомляє кореспондент агентства.

«Рецепти для підтримки – традиційні. Відпочинок. Загартування. Харчування повинно включати всі мікроелементи та поживні речовини. Фізичні навантаження. Не так страшний фастфуд, як відсутність фізичної активності. Ожиріння – факт ризику для COVID-19 та багатьох інших проблем. Рух — життя, це здоров’я, це напряму пов’язано із серцево-судинною системою. І рух – це позитивні емоції, вони впливають на психосоматику, вони повинні бути», - підкреслив Лапій.

Він також зазначив, що з’являються і міфи, нібито тютюнопаління запобігає COVID-19.

"Насправді наукові дослідження говорять про певний більший ризик для курців. Тож у нас з’явилися певні аргументи щодо шкідливих звичок, які були, є і будуть залишатися як шкідливі звички", - сказав імунолог.