Вакцинація та відмова від куріння: імунолог дав поради на період пандемії

Вакцинація є важливою в набутті імунітету, тому не слід нехтувати нею навіть у період пандемії коронавірусу.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика Федір Лапій.

«Так само, як і до коронавірусу, людина повинна ставитися до імунітету серйозно. Допомагати йому вакцинацією, потрібно загартовуватися (щоб формувати опірність організму). Так само ставлюся до шкідливих звичок. Тютюнокуріння збиває імунітет. Треба про це все дбати», - зазначив Лапій.

За його словами, допомогти має і підтримка вакцинації, бо нікуди не зникають інфекції, проти яких існують ефективні щеплення.

«Один із педіатрів США, коментуючи питання щеплення під час пандемії, сказав: нам ще спалаху кору бракувало. Вакцинація проти грипу та пневмококових інфекцій — це правильно. Бо є люди похилого віку, люди з групою ризику. Грузія почала вакцинацію проти пневмококових інфекцій людей похилого віку. Сподіваюся, що українські олігархи будуть будувати дороги й школи та навчати людей похилого віку не тільки поклонінню мощам, а й вакцинації проти пневмококових інфекцій», - підкреслив імунолог.