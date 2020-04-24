Спалах коронавірусу під Одесою: 29 осіб - пацієнти і працівники лікарні

Фахівці вірусологічної лабораторії МОЗ в Одесі встановили, що 29 із 46 жителів Подільська, які інфікувалися коронавірусом, є пацієнтами та медпрацівниками закритої на карантин міської лікарні.

Про спалах COVID-19 у цій медустанові розповів сьогодні на брифінгу голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо ситуації у Подільську, де міську лікарню було закрито на двотижневий карантин. У місті за весь період здійснено 273 забори біологічного матеріалу на ПЛР-тестування. Це стосується як медичних працівників, так і осіб, що звернулись за допомогою до цієї лікарні. Серед лабораторно підтверджених 46 випадків захворювання на COVID-19 по місту маємо 29 позитивних результатів безпосередньо з цієї медустанови. Це - і пацієнти, і лікарі та медсестри міської лікарні", - зазначив Куций.

За словами очільника ОДА, медпрацівникам, старшим за 60 років, було запропоновано піти на двотижневу самоізоляцію після ПЛР-тестування. "Однак лікарі відмовились від самоізоляції та продовжують виконувати свої обов’язки, надаючи допомогу пацієнтам. Вважаю, що це є прикладом виконання медиками свого професійного обов'язку", - каже Куций.

Голова ОДА наголосив, що карантинний режим довкола Подільської місьлікарні забезпечують правоохоронці, тут регулярно проводиться санобробка вулиць та під'їздів багатоквартирних будинків. На блокпостах чергують поліцейські, нацгвардійці та медики, які заблокували транзитний проїзд транспорту через місто і допускають у місто лише тих, хто має місцеву реєстрацію.

Як повідомлялося, станом на 24 квітня в Одеській області виявлено 169 жителів, інфікованих коронавірусом, в тому числі 50 одеситів і 46 жителів Подільська. Протягом квітня три пацієнти місцевих лікарень померли. Одужали п'ятеро хворих на CОVID-19.

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

фото: АА