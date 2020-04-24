Імунолог каже, що епідемія під контролем - 90% апаратів ШВЛ не зайняті хворими

Влада і суспільство на сьогодні дають раду з перебігом епідемії коронавірусу.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім.. П.Л. Шупика Федір Лапій.

«Якщо відповідати на запитання, чи справляється влада, то швидше так, аніж ні. Якщо говорити, чи справляється суспільство, то більше так, аніж ні. Якщо говорити про медицину... Я схильний вважати, що медицина справляється. Ми орієнтуємося в цій оцінці на ту кількість хворих, яку могли мати (а не маємо) і по зайнятості апаратів штучної вентиляції легенів. За офіційними даними, зайнято близько 9-10 відсотків апаратів ШВЛ, які було призначені для хворих з COVID-19. Це наше спільне досягнення», - сказав Лапій.

Відночас він зазначив, що є певні верстви населення, які нехтують запобіжними заходами, і саме через це успішність карантинних заходів може стати основною перешкодою для оцінки їхньої ефективності.

Як повідомлялося, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 745 469 випадків зараження коронавірусом, з них 191 791 летальний, 755 462 особи одужали.