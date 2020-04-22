Покровський Голосіївський монастир у Києві закривають на карантин

Покровський Голосiївський чоловiчий монастир закривається на карантин.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, є один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезінфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

У світі зафіксовано 2 557 504 випадки зараження COVID-19, з них 177 662 летальні, одужала 694 881 людина.