Лікування одного хворого на коронавірус за добу коштує від 5 до 15 тисяч – Кличко

Лікування одного хворого на коронавірус за добу коштує від 5 тис. до 15 тис. грн.

Про це на брифінгу 24 квітня розповів київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сказати точно, скільки грошей витрачають за добу на одного пацієнта неможливо, бо все залежить від ступеня тяжкості хвороби та супутніх патологій. Але, як говорять медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 до 15 тисяч гривень за добу лікування", - розповів Кличко.

Кличко повідомив, що люди, які не потребують госпіталізації та лікуються вдома під контролем лікарів, купують ліки за власний рахунок.

За його словами, більше 90% медичних препаратів, що передбачені Національним переліком основних лікарських засобів, є в медзакладах столиці.

"Пацієнти з COVID-19, які лікуються в стаціонарах, отримують їх безкоштовно", - повідомив він.

Як повідомлялося, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.