Кличко розповів про підготовку Києва до "поганого сценарію"

У медичних закладах Києва можуть розгорнути до 7 тисяч ліжок.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з самого початку говорили, що місто готується до різних сценаріїв. У Києві на сьогодні визначено вже 14 медзакладів першої та другої хвилі для прийому хворих на коронавірус. Загалом це понад 1700 ліжок, де можна розмістити хворих на коронавірус. У випадку поганого сценарію місто може розгорнути до 7 тисяч ліжок, але, я сподіваюся, до цього не дійде", - зазначив Кличко.

Також він повідомив, що в Олександрівській лікарні Києва підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на коронавірус.

"Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих на коронавірус і сьогодні інфекційне відділення там майже заповнене, бо, на жаль, кількість хворих зростає. Але в Олександрівській лікарні підготували ще один корпус, який зможе розміщувати хворих на коронавірус - це ще до 100 ліжок", - зазначив він.

Також він додав, що в медзакладах Києва де приймають хворих на коронавірус, сьогодні є вже 400 апаратів ШВЛ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19.