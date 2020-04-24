У Києві COVID-19 виявили ще у дев'ятьох священнослужителів

За минулу добу в Києві інфікування коронавірусом лабораторно підтверджено у дев'ятьох священнослужителів.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дев'ять осіб, у яких за минулу добу підтведили діагноз коронавірус - священнослужителі. П'ятеро з Києво-Печерської лаври. Троє з Покровського Голосіївського монастиря. Та одна особа з жіночого монастиря Святого Пантелеймона", - сказав Кличко.

Він нагадав, що три з київських монастирів закриті на карантин через спалах коронавірусу в них. Це: Києво-Печерська лавра, Іонинський та Свято-Покровський Голосіївський монастирі.

Як повідомлялося, у Києві вже 1122 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу кількість хворих збільшилася ще на 63 людини, троє з них медики.

В Україні станом на 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19.