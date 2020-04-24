Коронавірус у Почаєві: голова райради каже, що допомоги МОЗ район не отримав

Район, де є дві лікарні – Кременецька і Почаївська, в яких медики борються з коронавірусом, не відчуває жодної допомоги від Міністерства охорони здоров’я.

Про це сказав голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський під час суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу».

«Головне питання, це те, що ми маємо робити із тими хворими, кількість яких зростає. На сьогодні жодної фінансової допомоги, жодної копійки із державного бюджету район не отримав для боротьби із коронавірусом. Тобто, ті гроші, які ми виділили із свого районного бюджету, ті кошти, які зібрали волонтери, ця сума в загальному десь 1 млн грн. Але це не та сума, що потрібна для лікарень, які треба забезпечити відповідними засобами. Тобто, потрібно, щоб держава звертала не тільки увагу на великі обласні лікарні, які мають певне устаткування, але й і на малі, які, якщо можна так сказати – на передовій цієї боротьби із коронавірусом. От у Почаївській лікарні лежить 33 пацієнти із коронавірусом, лікарню перетворили на госпіталь . Так, нам допомагає Тернопіль, ми можемо туди відправляти пацієнтів у критичних станах, але у нас ситуація складна. Зрештою, йдеться не тільки про гроші, нам потрібні засоби та нові методи лікування», - зазначив Стефанський.

За його словами, перед медиками існує заборгованість 400 тис. грн. Виділеної субсидії не вистачило, медичним працівникам видано лише аванс у квітні, підвищення окладів на 300 відсотків не відбулося.

У свою чергу, учасник суспільно-політичного ток-шоу, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що медики отримають 300% доплати за роботу з пацієнтами з коронавірусів в зарплату за квітень.

Раніше головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер підтвердив, що дійсно медичний заклад потребує додаткового устаткування та витратних матеріалів для лікування хворих на COVID-19. Потрібні хоча б два ШВЛ, кардіомонітори, пульсоксиметри, респіратори 2-3 класу.

21 квітня Свято-Успенську Почаївську лавру закрили на карантин, а навколо міста Почаєва встановлено карантинно-пропускні пости.

За останніми даними, у Почаєві підтверджено 46 випадків зараження вірусом COVID-19, на Тернопільщині - зафіксовано 499 хворих на коронавірус, 7 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогоднішньому (24 квітня) засіданні Кабміну збираються ухвалити постанову, що врегулює питання збільшення зарплат медикам, котрі працюють з хворими на коронавірус, до 300%. Крім того, уряд планує затвердити пакет щодо надання медичних послуг з лікування коронавірусу.

Фото: suspilne.media