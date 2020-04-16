Після Великодня можуть зняти особливий режим в'їзду в Київ

Посилений контроль на всіх в'їздах до Києва триватиме до понеділка, 20 квітня, після цього обмеження можуть зняти.

Про це під час брифінгу щодо введення обов’язкової термометрії водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні з 13 години вводиться особливий режим в'їзду в місто Київ. Особливість його лише в тому, що на в'їзді перевіряється температура, тобто температурний скринінг здійснюється в автобусах, мікроавтобусах, вантажно-пасажирському транспорті, а також у легкових автомобілях, в яких перебуває три і понад осіб. Таких пунктів на в'їзді в місто - 9", - сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що до контролю залучені всі служби. Контроль здійснюють медики, також на постах присутні представники поліції, ДСНС.

"Заходи вимушені. Ми бачимо, що зараз уже на під'їздах до Києва є труднощі з рухом, але ми попереджали про це заздалегідь, всі знали, що сьогодні вводяться обмеження", - наголосив чиновник.

Він повідомив, що такі заходи діятимуть до понеділка, 20 квітня.

"Такі заходи ми плануємо проводити до понеділка включно, але щодо самого понеділка рішення буде прийнято пізніше, можливо після проведення Великодня обмеження буде знято, якщо ми побачимо, що ситуація стабільна і в місті Києві немає якоїсь великої кількості людей поряд з культовими спорудами", - зазначив Пантелеєв.

Як повідомлялося, з четверга 16 квітня до понеділка 20 квітня буде запроваджено посилений контроль на всіх в'їздах до Києва. Водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва вимірюватимуть температуру.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків