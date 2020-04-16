На в’їздах-виїздах Києва авто перевіряють на 9 пропускних пунктах

На в’їздах-виїздах Києва авто перевіряють на 9 пропускних пунктах

Укрінформ
Столична влада встановила 9 пропускних пунктів на в’їздах та виїздах до Києва, на яких всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці", - сказав Кличко.

Кличко пояснив, що такі суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус.

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"Щоб запобігти такому сценарію, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи. Я звертаюся, зокрема, до керівників підприємств, до роботодавців: в найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу працівників", - наголосив Кличко.

Як відомо, відсьогодні, 16 квітня, посилено контроль на в’їздах у столицю. Водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва виміряють температуру.

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