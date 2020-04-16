На в’їздах-виїздах Києва авто перевіряють на 9 пропускних пунктах

Столична влада встановила 9 пропускних пунктів на в’їздах та виїздах до Києва, на яких всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці", - сказав Кличко.

Кличко пояснив, що такі суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус.

"Щоб запобігти такому сценарію, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи. Я звертаюся, зокрема, до керівників підприємств, до роботодавців: в найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу працівників", - наголосив Кличко.

Як відомо, відсьогодні, 16 квітня, посилено контроль на в’їздах у столицю. Водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва виміряють температуру.