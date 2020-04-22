Коронавірус у Вишневому: гуртожиток охороняє Нацгвардія

Бійці ​Нацгвардії забезпечують карантинні заходи у Вишневому, де напередодні в гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Щойно стало відомо про масовий випадок захворювання на COVID-19, нацгвардійці Печерської бригади НГУ одразу ж взялися до забезпечення карантинних заходів та охорони громадського порядку території гуртожитку», – розповів лейтенант Сергій Шендрик.

Зазначається, що жителів будинку повністю ізольовано, відвідувачів усередину не допускають. Працівники Нацполіції, місцева влада та волонтери організовують доставку мешканцям гуртожитку продовольчих товарів, ліків та засобів особистої гігієни.

Гуртожиток у Вишневому, де відбувся спалах коронавірусу / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

У гуртожитку мешкає приблизно 300 людей. Усіх їх перевіряють на наявність коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Вишневе Київської області в одному з гуртожитків 21 квітня зафіксовано масове захворювання на коронавірус. За попередніми даними, двоє мешканців померли від коронавірусу, ще 37 осіб інфіковано, троє перебувають у реанімації.

За даними ЦГЗ, станом на ранок 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.