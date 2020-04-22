На Київщині за добу підтвердили 34 випадки COVID-19, загалом – вже 390

У Київській області підтверджено 390 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 22 квітня 2020 року офіційно підтверджено 390 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 34 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Обухівському р-ні – 59 (20 – смт Козин , 4 – с. Романків, 9 – м. Українка, 23 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка, по одному в с. Нещерів та с. Германівка).

У Києво-Святошинському р-ні – 133 (23 – с. Софіївська Борщагівка, 13 – Крюковщина, 52 – м . Вишневе, 9– м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 3 – с. Тарасівка; 2 –с. Чайки, 4 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 3 – Білогородка, по одному випадку у Капітанівці, с. Нове, с. Гнатівка; с. Юріївка та смт. Чабани).

Два випадки у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1); 5 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка -1, Фурси -2, м. Узин -2); 12 – у Бориспільському р-ні, (2- с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 3 – с. Гора, Кийлів -1, Петропавлівське – 1, Проліски-2); 12 – у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 2 випадок, Требухів -4, Погреби – 1, Велика Димерка - 1); 3 - у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво – 1; смт Клавдієво -1; с. Загальці – 1); 7 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі -3; с. Іванковичі -2; с. Погреби -1; с. Данилівка -1); 4 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-2, Тарасівщина – 1; с. Дубечня -1); 2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки – 1); 9 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1); 3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки -1); 3 – у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча – 1, с. Слобода – 2); 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми – 1; с. Стовп’яги – 1; с. Циблі – 1); 1 – у Поліському р-ні ( 1– с. Стещино); 1 – у Рокитнянському р-ні( 1 – с. Запруддя); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

У м. Біла Церква 7 випадків, 17 – у м. Бровари; 25 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 10 – у м. Буча; 9 – м. Васильків; 3 – смт Володарка; 8 – м. Вишгород; 20 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 2 – у м. Гостомель; 1 – у смт. Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 8 – у м. Кагарлик; 3 – у м. Переяслав; 2 – у смт Рокитне; 1– у смт Іванків.

На стаціонарному лікуванні перебуває 102 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 288 осіб. Із них діти – 28. Одужало – 32.

За час пандемії померло 11 людей: 6 випадків – Києво-Святошинський район (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); по одній людині померло у с. Мостище Макарівського району, м. Біла Церква, м. Фастів, м. Васильків та у Ставищенському районі. За добу нових випадків немає.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1593 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 80 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 2964 контактними особами.

В Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.