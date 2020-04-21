Спалах коронавірусу під Києвом: у гуртожитку - десятки заражених, двоє померлих

У місті Вишневе Київської області в одному з гуртожитків зафіксовано масове захворювання на коронавірус.

Про це заявив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Маємо випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. Він знаходиться в приватній власності. За попередніми даними, там мешкає понад 300 людей. Точну кількість мешканців наразі з'ясовують правоохоронці та місцева влада. На цю мить там виявлено 37 хворих, в тому числі діти. Є двоє померлих", - сказав він.

Володін зазначив, що зараз усім мешканцям гуртожитку медики роблять ПЛР-тести. У гуртожитку запроваджено стан особливого пересування. За його словами, місцева влада організовує доставку ліків, продуктів харчування та засобів особистої гігієни в гуртожиток.

Спалах коронавірусу у Вишневому

Фото: Вишнівське інформаційне агентство "Інформ"

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Володін додав, що остаточна інформація про масштаби захворювання в гуртожитку буде завтра увечері.

Як повідомляв Укрінформ, у Київській області станом на ранок 21 квітня офіційно підтверджено 356 випадків коронавірусу. За добу зареєстровано 23 нових випадків.

Загалом в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.