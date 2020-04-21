Коронавірус на Одещині: до Подільська направляють Нацгвардію

До Подільська Одеської області через спалах COVID-19 вводять підрозділи Національної гвардії, які чергуватимуть разом із медиками, поліцейськими та рятувальниками ДСНС на восьми карантинних постах при в'їзді до міста та району.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

"Через складну епідеміологічну ситуацію, спричинену спалахом COVID-19, до райцентру Подільськ та району сьогодні вводяться підрозділи Національної гвардії України. Нацгвардійці будуть чергувати разом із медиками, поліцейськими та рятувальниками ДСНС на карантинних постах при в'їзді до міста. Керівництву міста належить забезпечити військовослужбовців житлом та харчуванням", - зазначив Соколов, пославшись на відповідне рішення обласної комісії з ТЕБ і НС.

За його словами, також вирішено закрити на двотижневий термін і продезінфікувати Подільську міську лікарню та місця, де виявлені осередки захворювань на COVID-19. Пацієнтів з хірургічною та акушерсько-гінекологічною патологією переведуть до стаціонарів Балтської і Подільської райлікарень.

Зі свого боку, заступник міського голови Подільська з питань діяльності виконавчих органів ради та забезпечення життєдіяльності населення Анатолій Корчовий уточнив, що міська влада визначила і підготувала місця для розміщення прибуваючих нацгвардійців та їх харчування.

"Через загрозу поширення COVID-19 у Подільському районі розгорнуто вісім карантинних постів: п'ять на в'їздах до міста і три - на в'їздах до населених пунктів району", - сказав Корчовий.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня у місті Подільськ та Подільському районі вводиться комплекс жорстких протиепідемічних заходів у місті Подільськ та Подільському районі, де зафіксовано станом на 21 квітня 37 випадків захворювання COVID-19(усього в області підтверджено 146 випадків). Тут також найбільша кількість хворих серед медпрацівників. Вони так само, як і решта пацієнтів, проходять сьогодні в обов’язковому порядку ПЛР-тестування.

У Подільську протягом останнього тижня померли двоє хворих на коронавірус: 61-річна самотня жінка і 60-річний сімейний лікар.

Наразі рятувальники ДСНС проводять у приміщеннях міськлікарні Подільська повну дезінфекцію.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.