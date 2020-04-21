Спалах COVID-19 на Одещині: у Подільську посилюють карантин

Через різке зростання кількості хворих на COVID-19 Одеська ОДА запроваджує з 21 квітня комплекс жорстких протиепідемічних заходів у місті Подільськ та Подільському районі.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на цю мить ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" підтвердив 146 випадків захворювання на коронавірус. З них в Одесі - 43 випадки, у Подільську - 37 випадків, у Біляївському районі з містом Теплодар - 27 випадків", - зазначив Куций.

Очільник ОДА наголосив, що з огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з ТЕБ І НС прийнято рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі.

Зокрема, вирішено закрити на двотижневий карантин Подільську міську лікарню, усі медпрацівники та пацієнти якої в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування. Рятувальники облуправління ДСНС України в Одеській області проведуть у всіх приміщеннях повну дезінфекцію.

Відповідальні посадовці щодня доповідатимуть про вжиті заходи та епідемічну ситуацію в районі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня на в'їздах до Подільська встановили карантинні пости. Медики, рятувальники і поліцейські здійснюють цілодобовий температурний скринінг водіїв та пасажирів транспортних засобів, що проїжджають через карантинні блокпости. У разі виявлення симптомів захворювання, громадян доставляють до Подільської міськлікарні, зазначили у ГУ НП в області.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: CTK Photo