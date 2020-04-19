На Одещині - вже 137 випадків коронавірусу, у Подільську помер лікар

У Подільську Одеської області внаслідок коронавірусної інфекції помер 60-річний медик.

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

«Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика. Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя», - написав очільник області.

Він висловив глибокі співчуття близьким та рідним померлого.

Максим Куций додав, що за останніми даними в Одеській області підтверджено 137 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 квітня в Україні виявлено 5 449 випадків Covid-19 – на 343 більше, ніж попередньої доби.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 особа. 347 пацієнтів одужали, у тому числі 14 дітей.