Спалах на Одещині: на в'їздах до Подільська встановили карантинні пости

Спалах на Одещині: на в'їздах до Подільська встановили карантинні пости

Коронавірус
Укрінформ
Працівники поліції, ДСНС та медики чергують на п'ятьох карантинних постах, установлених на в'їздах до міста Подільськ (Одеська область) через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі поліції Одеської області.

"Медики, рятувальники та поліцейські здійснюють цілодобовий температурний скринінг водіїв та пасажирів транспортних засобів, що проїжджають через карантинні блокпости. У разі виявлення симптомів захворювання, громадян доставляють до Подільської міськлікарні", - зазначили у поліції.

За словами головного лікаря міськлікарні Олександра Жуковського, "за останню добу різко - на 12 осіб - зросла кількість інфікованих COVID-19. Захворіли також чотири медпрацівники. Поки що стан пацієнтів - середньої тяжкості".

Варто зазначити, що карантинні блокпости розгорнуто також на в'їздах до Одеси, Білгород-Дністровська та Балти.

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На Одещині протягом доби підтверджено ще 20 випадків інфікування жителів коронавірусом, в тому числі різко збільшився осередок захворювання у Подільському районі. Усього в області зафіксовано 93 хворих на COVID-19, повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook.

"Отримали від ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" тривожний сигнал. Офіційно підтверджено ще 20 випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, в Одесі інфікувались двоє осіб, у Подільську - дванадцять осіб віком від 31 до 67 років, у Чорноморську - троє осіб від 57 до 87 років і по одній особі - у Арцизькому, Ананьївському та Саратському районах", - зазначив Куций.

За словами голови ОДА, за тиждень кількість пацієнтів збільшилась удвоє, за даними фахівців МОЗ, пік поширення COVID-12 очікується у наступні два тижні.

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Голова ОДА закликав жителів області дотримуватися рекомендацій медиків, уникати зайвих соціальних контактів.

За даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Фото: facebook.com/cvODA

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