На Херсонщині під час поминальних днів закриють кладовища
Про це у своєму відеозверненні у Facebook заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, посилаючись на рішення обласної комісії з питань ТЕБ на НС.
«Також ми прийняли рішення закрити кладовища під час поминальних заходів і перенести поминальні заходи на червень місяць», - зазначив Гусєв.
За його словами, це питання обговорили також з єпископами православних церков області.
Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині зафіксовано 44 випадки захворювання на COVID-19.
З 18 квітня в області посилять карантинні заходи у трьох населених пунктах - м. Олешки, с. Ліві Солонці і в с. Малі Копані (Олешківський та Голопристанський райони).
Представники різних релігійних конфесій закликали жителів Херсонщини дотримуватися правил карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.