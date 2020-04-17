На Херсонщині під час поминальних днів закриють кладовища

На Херсонщині під час поминальних днів закриють кладовища

КАРАНТИН
Укрінформ
На Херсонщині під час поминальних днів кладовища закриють, поминальні заходи переносять на червень.

Про це у своєму відеозверненні у Facebook заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, посилаючись на рішення обласної комісії з питань ТЕБ на НС.

«Також ми прийняли рішення закрити кладовища під час поминальних заходів і перенести поминальні заходи на червень місяць», - зазначив Гусєв.

За його словами, це питання обговорили також з єпископами православних церков області.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині зафіксовано 44 випадки захворювання на COVID-19.

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З 18 квітня в області посилять карантинні заходи у трьох населених пунктах - м. Олешки, с. Ліві Солонці і в с. Малі Копані (Олешківський та Голопристанський райони).

Представники різних релігійних конфесій закликали жителів Херсонщини дотримуватися правил карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

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