На Херсонщині під час поминальних днів закриють кладовища

На Херсонщині під час поминальних днів кладовища закриють, поминальні заходи переносять на червень.

Про це у своєму відеозверненні у Facebook заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, посилаючись на рішення обласної комісії з питань ТЕБ на НС.

«Також ми прийняли рішення закрити кладовища під час поминальних заходів і перенести поминальні заходи на червень місяць», - зазначив Гусєв.

За його словами, це питання обговорили також з єпископами православних церков області.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині зафіксовано 44 випадки захворювання на COVID-19.

З 18 квітня в області посилять карантинні заходи у трьох населених пунктах - м. Олешки, с. Ліві Солонці і в с. Малі Копані (Олешківський та Голопристанський райони).

Представники різних релігійних конфесій закликали жителів Херсонщини дотримуватися правил карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.