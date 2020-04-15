На Херсонщині ізолювали село, де 14 квітня виявили сім нових випадків COVID-19

На Херсонщині у селі Ліві Солонці, де 14 квітня виявили 7 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, введено додаткові карантинні заходи.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«У зв’язку зі спалахом захворювання у с. Ліві Солонці Олешківського району було прийнято рішення щодо обмеження пересування населеним пунктом з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби та перевірки епідоточення», - йдеться у повідомленні.

У населеному пункті були перекриті всі польові дороги. Залишили лише один виїзд на автошлях Р-57, де встановлено карантинний пост. Патрульна поліція та ДСНС проводять температурний скринінг усім, хто заїжджає у Ліві Солонці. Також у селі проводять санітарну обробку вулиць та громадських місць. Для того щоб виявити епідоточення, працюватимуть мобільні бригади.

Сьогодні буде взято проби на коронавірус в осіб, які контактували із хворими. Їх передадуть на ПЛР-тестування у Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ.

«У залежності від того, як швидко ми зможемо реагувати на перебіг захворювання – відправляти на самоізоляцію людей або госпіталізувати, – так швидко ми і зможемо зняти додаткові обмеження у селі. Відкрити населений пункт ми плануємо лише після того, як буде отримана вся інформація стосовно коронавірусу у Лівих Солонцях», - наголосив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан.

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Загалом в області зафіксовано 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них – одне одужання у Генічеському районі та один летальний випадок в Олешківському.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

Фото: khoda.gov.ua/