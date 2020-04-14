На Херсонщині коронавірусом заразилося немовля

У Херсонській області зафіксовано три нові випадки Covid-19, у тому числі у дитини, якій ще немає року, та жінки, котра повернулася з Києва.

Про це у Facebook розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Три нових лабораторно підтверджених захворювання виявлено за останню добу. Дві особи з Олешківського району, які контактували із раніше захворілим на Covid-19 чоловіком, членом їхньої родини - жінка, 32 роки, та маленька дитина, якій 24 квітня виповниться лише 1 рік. Наразі вони на самоізоляції, за ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд. Їхній стан задовільний», - йдеться у повідомленні.

Також коронавірус виявили у 44-річної жінки з с.Чорнобаївка Білозерського району, яка нещодавно повернулася з Києва. Її госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні. Стан стабільно важкий, вона отримує кисень, підключення до апарату ШВЛ не потребує.

Зараз установлюється коло контактних осіб для проведення ПЛР-досліджень.

Станом на вечір 13 квітня на Херсонщині лабораторно підтверджено 34 випадки коронавірусу, з них один летальний в Олешківському районі. Один пацієнт із Генічеського району одужав.