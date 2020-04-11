На Херсонщині понад 200 медиків на самоізоляції, у 12 - Covid-19

На Херсонщині станом на 10 квітня на самоізоляції перебуває 202 медичних працівники, це майже на 90 чоловік більше, ніж станом на 8 квітня.

Про це на брифінгу заявив начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«На самоізоляції на ранок сьогоднішнього дня 202 людини – медичних працівників», - зазначив Ромаскевич.

Covid-19, за його словами, діагностовано у 12 медичних працівників (троє з Голопристанського району та дев’ять – з Олешківського). Лише один медичний працівник знаходиться на лікуванні в обласній інфекційні лікарні у стані середньої тяжкості. Інші хворі медпрацівники не потребують госпіталізації та знаходяться на лікуванні вдома.

Усі шестеро людей з Олешківського району, у яких було діагностовано коронавірус 9 квітня – це медики, зазначив Ромаскевич.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено 27 випадків коронавірусу, одна особа - медсестра Олешківської районної лікарні - померла.

Станом на 8 квітня на Херсонщині на самоізоляції перебувало 113 медичних працівників, які контактували з хворими на Covid-19.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.