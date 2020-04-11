Маріуполь отримав лабораторію для діагностики коронавірусу

До Маріуполя надійшла лабораторія для проведення досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це 10 квітня повідомили в Маріупольській міській раді.

«До Маріуполя надійшла лабораторія для проведення досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Обладнання розмістили в центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом, на базі міської лікарні № 4», - йдеться у повідомленні.

До Маріуполя надійшла ПЛР-лабораторія для діагностики коронавірусу/ Фото: Маріупольська міська радіа

Зазначено, що лабораторія компактна і автоматизована, і завдяки її невеликим розмірам відсутнє обмеження щодо розміщення пристрою.

ПЛР-лабораторія дозволяє з високою точністю визначати наявність коронавірусної інфекції в організмі людини, результат можна отримати за 40 хвилин. Також виявляє віруси грипу типів А, В, респіраторно-синцитіальний вірус, аденовірус, риновіруси людини і мікоплазменної пневмонії.

На основі технології полімезарной ланцюгової реакції система може бути використана із зразками біологічних матеріалів людини з верхніх дихальних шляхів для клінічного виділення нуклеїнових кислот, ампліфікації, аналізу ДНК або РНК.

У міськраді нагадали, що це обладнання подаровано місту благодійним фондом.

За словами Маріупольського міського голови Вадима Бойченка, раніше результати аналізів з Києва доводилося чекати три дні, а тепер процес виявлення інфікованих прискориться.

«Це дозволить максимально швидко приймати рішення відносно лікування пацієнтів. А як показує міжнародна практика, головне - швидкість впливу», - підкреслив мер.

Це вже друга лабораторія для діагностики COVID-19 у регіоні. Перша запрацювала 6 квітня у Донецькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом у місті Слов’янськ на півночі області.

Як повідомляв Укрінформ, всього в Донецькій області на ранок 10 квітня було підтверджено 11 випадків COVID-19: 6 - в Маріуполі, 1 - в Білозерському, 1 - в Мирнограді і 2 - в Дружківці, один з них летальний, а одна жінка в Бахмуті одужала.

В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.