Ляшко розповів про “спецоперацію” МОЗ для перевірки “феномена” Миколаївщини

Команда Міністерства охорони здоров’я провела перевірку досліджень на коронавірус у хворих з пневмонією, які проводяться в Миколаївській обласній лабораторії, оскільки це єдиний в Україні регіон, де не виявлено жодного випадку зараження на коронавірус.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 10 квітня, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перед цим ми провели вночі спецоперацію, ми відібрали зразки від хворих з пневмоніями, які перебували в закладах на території Миколаївської області, доставили ці зразки на проведення досліджень в іншу область, потім звірили результати, які були надані вірусологічною лабораторією Миколаївської області, а також іншої області для того, щоб пересвідчитися, що немає ніякого приховування випадків коронавірусної хвороби на території Миколаївської області», - розповів головний державний санітарний лікар.

Ляшко зазначив, що напередодні, 9 квітня, він з командою МОЗ відвідали Миколаївську область, де розглядали ситуацію щодо відсутності випадків коронавірусної хвороби на території області.

Окрім того, за його словами, під час поїздки до Миколаївської області команда МОЗ відслідкувала алгоритми роботи від дзвінка пацієнта до сімейного лікаря, до швидкої медичної допомоги, а також - від відбору зразків до доставки цих зразків.

«Маємо певні проблеми в цьому алгоритмі, певні порушення, були надані відразу детальні рекомендації. Думаю, найближчим часом ці рекомендації будуть відразу враховані, і ситуація в Миколаївській області щодо збільшення кількості тестувань буде покращена», - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.