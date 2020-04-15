У програму трансляції Великодніх богослужінь внесли зміни - актуальний графік

У програму телевізійних трансляцій Великодніх богослужінь було внесено зміни, телеканал "Україна" не вестиме трансляцію служби Української православної церкви (МП).

Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"Увага! Повідомляємо, що до опублікованого раніше розкладу телевізійних трансляцій Великодніх богослужінь було внесено певні зміни. Актуальний графік додаємо нижче. Діліться з близькими та друзями. Святкуймо Великдень вдома!", - зазначили в ОП.

Згідно з опублікованою програмою ICTV та UA:Перший 19 квітня транслюватимуть з 7-30 до 11-00 години святкове богослужіння Української греко-католицької церкви.

Телеканали "1+1" та UA:Перший у ніч з 18 на 19 квітня з 23-00 до 03-00 транслюватимуть службу Православної церкви України.

"Інтер" та UA:Перший у ніч з 18 на 19 квітня з 23-00 до 03-00 транслюватимуть богослужіння Української православної церкви (УПЦ МП).

Читайте також: МОЗ наполегливо закликає українців святкувати Великдень вдома

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 14 квітня підтвердив домовленості з українськими медіагрупами щодо трансляції Великодніх богослужінь усіх церков та наголосив, що від дисципліни українців на свято залежатиме термін карантину.

Згідно з опублікованою у вівторок програмою планувалося, що ICTV та UA:Перший транслюватимуть святкове богослужіння УГКЦ; "1+1" та UA:Перший - ПЦУ; "Україна" та "Інтер" - УПЦ (МП).