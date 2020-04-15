МОЗ наполегливо закликає українців святкувати Великдень вдома

Міністерство охорони здоров'я наполегливо закликає українців святкувати Великдень вдома.

Про це на брифінгу 15 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зважаючи на антирекорд щодо кількості захворювань, ми наполегливо закликаємо всіх вас відсвяткувати Великдень вдома. Влада забезпечила повну можливість онлайн-трансляцій та телевізійних трансляцій. Це дуже важливо для нашого здоров'я та нашого життя”, - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 квітня в Україні зареєстровано 3 764 випадки коронавірусу, в тому числі у 260 дітей та 684 медпрацівників. Померли 108, з них 56 чоловіків та 52 жінки, 143 людини вже одужали.