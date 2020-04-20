Посольство України в Польщі за місяць відповіло майже на 70 тисяч звернень

За перший місяць обмежень у пересуванні після закриття кордонів у зв’язку з епідемію Covid-19 Посольство України в Польщі відповіло у телефонному та електронному режимах майже на 70 тис. запитів.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса.

“З 15 березня до 15 квітня у посольстві оброблено більше 6 тис. електронних звернень, по десяти телефонних цілодобових лініях надано відповіді на більш ніж 60 тис. дзвінків на мобільні та понад 2,5 тис. - на стаціонарні телефони”, - повідомила консул.

За її словами, до 7 квітня (тоді Київ ввів заборону на піший перетин кордону) трудові мігранти з України найбільше цікавилися, як виїхати з Польщі в умовах чинних обмежень. Після цієї дати українці частіше звертаються до з такими питаннями: як повернутися до Польщі, як відбувається обсервація в Україні, чи вона є обов’язковою, як доїхати додому в Україні в умовах обмеження роботи громадського транспорту.

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Здебільшого із запитаннями до посольства звертаються українці, які перебувають у Польщі в рамках безвізового режиму.

Керівник консульського відділу Посольства України також зазначила, що з 15 березня до 15 квітня оформлено 20 документів на вивезення трун та урн з прахом в Україну. За цей час також оформлено 28 свідоцтв на повернення громадян України додому у зв’язку з утратою ними документів.

Згідно з даними Посольства, протягом цього періоду в Україну повернулися майже 170 тис. трудових мігрантів.

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Останнім часом українсько-польський кордон у двох відкритих пунктах пропуску “Краківець - Корчова” і “Ягодин - Дорогуськ” щодня перетинають кількасот осіб. І так само щодня на ці пункти виїжджають українські консули з Любліна та Кракова.